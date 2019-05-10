Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
Читать в источнике
Оценить2304
Подробнее о событии
Показать все источники
«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая
Телепрограммавчера в 23:13
Виторган после высказывания о Дне Победы пожелал всем «помнить и думать»
Вечерняя Москвавчера в 20:19
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации из желания предотвратить роспуск Рады, которая собралась на экстренное совещание сразу после оглашения официальных итогов второго тура президентских выборов.
Обновлено в 05:20
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Обновлено вчера в 17:16
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Наука
«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры
Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено 07 мая в 10:27
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Обновлено в 00:43
Музыка
В Анапе на Театральной площади прошел «Бал Победы»
Обновлено в 03:45
Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Футбол
Кевин Трапп: «Начиная со второго тайма „Айнтрахт“ играл феноменально»
Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп после порвжения от "Челси" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что со второго тайма команда играла феноменально.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Политика
Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22