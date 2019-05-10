Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
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Виторган после высказывания о Дне Победы пожелал всем «помнить и думать»
Вечерняя Москвавчера в 20:19
«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая
Телепрограммавчера в 23:13
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Экономика
Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже
Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн.
Обновлено вчера в 16:56
Авто
Volkswagen к 2030 году может продать Lamborghini и Bentley
Концерн Volkswagen Group пока ведет разработку своего нового плана развития, получившего название Vision 2030, который направлен на массовую реструктуризацию компании в течение следующих 11 лет.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане
В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
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Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле
Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 00:17