Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Виторган после высказывания о Дне Победы пожелал всем «помнить и думать»

Вечерняя Москвавчера в 20:19

Виторган объяснил свои претензии к Дню Победы

URA.Ru02:14

Максим Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы

РБК00:04

«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая

Телепрограммавчера в 23:13

Виторган объяснил свои слова про «пляски и танчики» в День Победы

РИА Новости03:21

Максим Виторган считает, что 9 мая должно быть «днём тишины»

Актуальные Новостивчера в 09:30

«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы

Рамблервчера в 08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Экономика

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн.
Обновлено вчера в 16:56
Авто

Volkswagen к 2030 году может продать Lamborghini и Bentley

Концерн Volkswagen Group пока ведет разработку своего нового плана развития, получившего название Vision 2030, который направлен на массовую реструктуризацию компании в течение следующих 11 лет.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга

Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Обновлено в 04:06
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций

Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Общество

Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Политика

Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»

Обновлено вчера в 06:49
Футбол

Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле

Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное