Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
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Виторган объяснил свои слова про «пляски и танчики» в День Победы

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