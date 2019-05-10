Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
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«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая
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