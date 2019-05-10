Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня ПобедыИзвестия 02:47

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего». По словам артиста, СМИ просто выдернули фразу из контекста ради «хлестких заголовков».
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Танчиками по Виторганчику

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Телепрограммавчера в 23:13

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Рамблервчера в 08:36
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Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
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Общество

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В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.
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Обновлено в 04:18
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Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
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Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
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Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

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Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
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Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
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Какие сны предсказывают скорую смерть

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"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
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Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
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Коломойский назвал кандидатов на пост главы администрации Зеленского

Предприниматель Игорь Коломойский перечислил возможных кандидатов на должность руководителя администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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