Виторган и Собчак заявили о расставанииREGNUM вчера в 23:46

с чего всё началось

Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность.

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании. Соответствующие сообщения были опубликованы в ночь на 8 марта в их аккаунтах в социальной сети Instagram. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собчак и Виторган поженились в 2013 году.

Виторган и Собчак заявили о расставании

Политика Правительство Финляндии подало в отставку Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.

Политика Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.

Космос Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Политика ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты В ходе заседания ночью 8 марта члены украинской ЦИК отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова в качестве кандидатов.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Происшествия В Подмосковье убит хозяин частного дома В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.

Космос Рогозин ответил на хвалебный отзыв Маска о российском ракетостроении Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на хвалебный отзыв основателя космической компании SpaceX Илона Маска о российском ракетостроении, пишет «РИА Новости».

Политика Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.

Политика Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.

Футбол Головин: дело Кокорина и Мамаева слишком затянулось После результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи УК РФ "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Происшествия Экс-замминистра Якутии задержали по подозрению во взятке Сотрудники УФСБ по Якутии задержали за получение взятки исполняющего обязанности директора филиала Якутской государственной сельхозакадемии, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.

Происшествия Суд лишил Александра Емельяненко водительских прав Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Общество Гвардейцы поздравили женщин удивительным танковым «балетом» Личный состав четвертой гвардейской Краснознаменной Кантемировской дивизии поздравил самых лучших в мире российских женщин танковым балетом.

Политика В Конгрессе США одобрили резолюцию о санкциях по делу Немцова Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с призывом к вашингтонской администрации разобраться в обстоятельствах убийства российского политика Бориса Немцова, а также ввести санкции против причастных к этому преступлению.

Политика Марин Ле Пен оценила последствия для ЕС санкций против России Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио RTL отметила, что антироссйиские санкции привели «к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС».

Политика Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.

Футбол Лига Европы. «Челси» устроил разгром киевскому «Динамо» Завершились еще два матча 1/8 финала Лиги Европы. В обоих был зафиксирован счет 3:0 в пользу хозяев.

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.

Общество В МВД составили перечень потенциально опасных собак В Министерстве внутренних дел РФ составили список потенциально опасных пород собак.