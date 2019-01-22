Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИГазета.Ru 18:17

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости". Инцидент произошел около кафе, где отдыхал Богомолов.
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Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым после слухов об измене Ксении Собчак

По словам очевидцев, Богомолов вернулся в ресторан с разбитым носом, однако помощь врачей ему не потребовалась. Вечером в понедельник стало известно, что Максим Виторган повздорил с Константином Богомоловым. Некоторое время назад режиссера подозревали в романе с Ксенией собчак.
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