Происшествия
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИГазета.Ru 18:17
Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости". Инцидент произошел около кафе, где отдыхал Богомолов.
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с чего всё началось
По словам очевидцев, Богомолов вернулся в ресторан с разбитым носом, однако помощь врачей ему не потребовалась. Вечером в понедельник стало известно, что Максим Виторган повздорил с Константином Богомоловым. Некоторое время назад режиссера подозревали в романе с Ксенией собчак.StarHit.ru15:30
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