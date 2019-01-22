Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИГазета.Ru 18:17

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости". Инцидент произошел около кафе, где отдыхал Богомолов.
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Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

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News.ru17:38

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Известия16:47

СМИ узнали, что с режиссером Богомоловым подрался Виторган

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