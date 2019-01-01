Виторган и Богомолов подрались из-за СобчакВести.Ru 01:15

В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов. По данным издания Starhit, Виторган пришел в кафе, где находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, о чем-то поговорили, а через некоторое время режиссер вернулся с разбитым носом.

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