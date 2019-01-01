Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за СобчакВести.Ru 01:15
В кафе в центре Москвы подрались актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов. По данным издания Starhit, Виторган пришел в кафе, где находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, о чем-то поговорили, а через некоторое время режиссер вернулся с разбитым носом.
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с чего всё началось
У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав от перешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.Дни.рувчера в 14:09
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Максим Виторган подрался с предполагаемым любовником своей жены Константином Богомоловым
Вокруг ТВвчера в 15:23
Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым после слухов об измене Ксении Собчак
StarHit.ruвчера в 15:30
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