Футбол
Полузащитник «Атлетико» Витоло поделился мнением о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча 13-го тура примеры с «Барселоной». Месси пропустил несколько матчей чемпионата Испании из-за травмы руки.
Sports.ruвчера в 13:12
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Футбол
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане
Обновлено в 00:35
Футбол
РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»
Обновлено в 00:16
Футбол
Совет футбольных ассоциаций предложил изменить правила
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, обсудил возможное внесение изменений в правила футбола.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в привычном для себя манере объяснил собственное величие.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Рафинья: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждают возвращение Неймара»
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 00:18
Футбол
Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии
Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
Обновлено в 00:30
Футбол
Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:21
Футбол
Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с командного ужина.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола
Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 00:32
Футбол
«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
Обновлено вчера в 23:20