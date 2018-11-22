Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»
Sports.ru
13:12

Атлетико — Барселона
24 ноября
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Ванда Метрополитано»
Полузащитник «Атлетико» Витоло поделился мнением о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча 13-го тура примеры с «Барселоной». Месси пропустил несколько матчей чемпионата Испании из-за травмы руки.
Sports.ru13:12

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Витоло: «Месси даже с одной ногой будет лучшим и сделает разницу»

Eurosport.ru15:12

«Даже без ноги Месси был бы лучшим». Игрок «Атлетико» — о лидере «Барселоны»

Sport24.ru15:04

Витоло: Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги

Чемпионат14:45

Витоло: Месси был бы лучшим даже без одной ноги

LiveSport.ru15:54

Витоло: «Месси даже без одной ноги был бы лучшим»

Soccer.ru11:17

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Бомбардир.ру13:45

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Sports.ru13:12
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
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