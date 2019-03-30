Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ вчера в 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

Чемпионатвчера в 19:58

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

Sports.ruвчера в 08:10

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Матч ТВвчера в 15:29

«Витесс» под руководством Слуцкого не смог обыграть в гостях «АДО Ден Хааг»

Советский спортвчера в 15:26

«Витесс» Слуцкого забил три гола в гостях, но победить не сумел

Sport24.ruвчера в 15:25

Слуцкий снова сыграл вничью. «Витесс» слишком много ошибается

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Витесс» Слуцкого не смог удержать победу в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ruвчера в 15:32
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Политика

В Крыму усилили охрану границы с Украиной

Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
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Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
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Хоккей

Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ

Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Политика

Тимошенко проголосовала на выборах президента

Обновлено в 03:49
Политика

На Украине проходят президентские выборы

На Украине стартовал первый тур президентских выборов, передает «112 Украина».
Обновлено в 03:18
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме

Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Футбол

Игорь Дивеев: «ЦСКА отлично готов к игре с „Уфой“»

Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к игре.
Обновлено в 03:15
Хоккей

Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»

Напомним, спортсмен получил травму во время матча с «Сент-Луис Блюз» в результате атаки защитника «Блюз» Роберта Бортуццо.
Обновлено в 02:00
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О чем напоминает любимый цвет роз непревзойденной Вайкуле

Обновлено 29 марта в 15:00
Здоровье

Сердечное дело: как уберечься от инфаркта

Грамотное лечение повышенного артериального давления может на 50% снизить риск инсультов и инфарктов.
Обновлено в 03:01
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Спорт

Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при

Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 02:57
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы украинских городов

«СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины», — сказано в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено вчера в 19:06
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье

Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека

Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
Обновлено в 02:27
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

В Кузбассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Свидетели аварии рассказали о подробностях ДТП в социальных сетях. По словам очевидцев, на месте происшествия погибли два человека.
Обновлено в 00:20
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено 28 марта в 14:02
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Культура

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Обновлено в 01:08
Политика

В России планируют усовершенствовать всю сферу госзакупок

В России планируют усовершенствовать всю сферу госзакупок - в данный момент правительство и Госдума готовят соответствующие поправки в законодательство.
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Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа».
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Новокузнецке голый мужчина прыгал на машине ДПС

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку спустя 20 минут после начала выборов

Обновлено в 02:53
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Лекс Иммерс
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий и полузащитник клуба АДО Ден Хааг.
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