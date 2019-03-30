«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

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