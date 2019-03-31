Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Леонид Слуцкий: Я разочарован результатом, думаю, что «Витесс» заслуживал большего

Советский спорт18:44

Упущенная победа «Витесса» расстроила Слуцкого

Газета.Ru18:18

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Матч ТВ15:29

Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего, я разочарован результатом

Чемпионат18:08

Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»

Sport24.ru17:08

Слуцкий снова сыграл вничью. «Витесс» слишком много ошибается

Спорт-Экспресс16:05

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

Sports.ru08:10
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Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
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«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

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Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат Зузана Чапутова лидирует во втором туре выборов президента Словакии.
Обновлено в 18:14
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

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Ученые назвали возраст, в котором наступает старость

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Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

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Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»

30 марта между коллективами «Барселона» и «Эспаньол» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 13:09
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»

Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Общество

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Наука

На Мадагаскаре нашли пять новых видов мини-лягушек

Ученые обнаружили пять ранее неизвестных видов миниатюрных лягушек.
Обновлено вчера в 08:20
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
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«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

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Общество

Стартовала Всемирная акция «Час Земли»

В 2018 году саратовцев активно призывали побороться за право называться столицей «Часа Земли» и получить переходящий кубок, как самому активному городу – участнику акции.
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Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
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Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
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Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
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Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника

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Баскетбол

«Клипперс» одержал победу над «Кливлендом»

"Клипперс" обыграл "Кливленд" в регулярном чемпионате НБА - 132:108.
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Спорт

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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