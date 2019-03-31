Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Леонид Слуцкий: Я разочарован результатом, думаю, что «Витесс» заслуживал большего

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Упущенная победа «Витесса» расстроила Слуцкого

Газета.Ru18:18

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

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Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»

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Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

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Times: Мэй может лишиться шести министров

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
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Общество

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Политика

МИД Венесуэлы заявил, что общественность США против вмешательства в дела Каракаса

Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас в своем твиттере выразил мнение, что многие граждане США считают политику Вашингтона в отношении Боливарианской Республики неправильной.
Обновлено в 22:19
Армия и оружие

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа

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Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
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Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

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Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
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Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж

45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.
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Армия и оружие

Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры

Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
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«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
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Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

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Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено в 23:01
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Татьяна Кувшинникова попала на страницы британских СМИ

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Посты Цукерберга удалены из фейсбука

Несколько постов основателя Facebook Марка Цукерберга были удалены с его страницы в социальной сети. Об этом сообщает The Associated Press.
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В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице

Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность

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Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
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Квят стал 15-м в квалификации Гран-при Бахрейна

В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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Комиссия ВВО проводит проверку после смерти военнослужащего в Приморье

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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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