«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Политика Times: Мэй может лишиться шести министров "Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit", - пишет газета.

Авто Автопромышленность в России загружена на 40% Более половины мощностей автозаводов в России простаивает, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на Красноярском экономическом форуме.

Шоу-бизнес Миранда Керр станет матерью в третий раз Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.

Политика Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.

Общество В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.

Политика МИД Венесуэлы заявил, что общественность США против вмешательства в дела Каракаса Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас в своем твиттере выразил мнение, что многие граждане США считают политику Вашингтона в отношении Боливарианской Республики неправильной.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Происшествия Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».

Шоу-бизнес Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж 45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.

Армия и оружие Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.

Хоккей «Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Армия и оружие Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану» Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".

Общество Посты Цукерберга удалены из фейсбука Несколько постов основателя Facebook Марка Цукерберга были удалены с его страницы в социальной сети. Об этом сообщает The Associated Press.

Происшествия В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Общество Туристов предупредили о последствиях занятий сексом на Эйфелевой башне Сотрудница информационной службы Эйфелевой башни напомнила туристам, что заниматься сексом, находясь на достопримечательности, запрещено законом.

Автоспорт Квят стал 15-м в квалификации Гран-при Бахрейна В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.