«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Политика МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Музыка СБУ сочла песню Королёвой призывом к экстремизму Ведущий программы «Международная пилорама», режиссер Тигран Кеосаян поинтересовался у своей гостьи, чем же она так насолила СБУ, что была лишена права на въезд на свою родину.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.

Культура Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.

Политика На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия» На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.

Армия и оружие У берегов Крыма заметили американский беспилотник Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.

Общество Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.

Транспорт Московские власти решают, как продлить синюю ветку метрополитена Власти Москвы в ближайшие шесть месяцев определят, каким образом Арбатско-Покровская линия метрополитена будет продлена до района Гольяново.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Технологии Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Космос Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.

Происшествия Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.

Музыка Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.

Армия и оружие Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана» Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.