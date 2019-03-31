Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Леонид Слуцкий: Я разочарован результатом, думаю, что «Витесс» заслуживал большего

Советский спорт18:44

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Матч ТВ15:29

Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

Чемпионат19:58

Упущенная победа «Витесса» расстроила Слуцкого

Газета.Ru18:18

Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»

Sport24.ru17:08

Слуцкий снова сыграл вничью. «Витесс» слишком много ошибается

Спорт-Экспресс16:05

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

Sports.ru08:10
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Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Политика

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь

В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 09:04
Политика

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Обновлено в 18:57
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Музыка

СБУ сочла песню Королёвой призывом к экстремизму

Ведущий программы «Международная пилорама», режиссер Тигран Кеосаян поинтересовался у своей гостьи, чем же она так насолила СБУ, что была лишена права на въезд на свою родину.
Обновлено в 17:15
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 18:20
Культура

Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве

Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:26
Политика

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

На официальном сайте президента Петра Порошенко появилась петиция, в которой предлагается изменить нормы написания слова "Россия" в украинском языке.
Обновлено в 16:44
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Общество

Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне

Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Транспорт

Московские власти решают, как продлить синюю ветку метрополитена

Власти Москвы в ближайшие шесть месяцев определят, каким образом Арбатско-Покровская линия метрополитена будет продлена до района Гольяново.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Протесты в Барселоне переросли в беспорядки

Обновлено в 10:07
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено в 16:20
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Космос

Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Обновлено в 13:39
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено в 13:08
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Музыка

Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде

Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»

Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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