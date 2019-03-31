«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ вчера в 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Политика Венгрия откажется от поставок газа из Украины в пользу Азербайджана Венгрия планирует получать газ не из Украины, а из Азербайджана. Об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Происшествия Подросткам грозит до 30 лет тюрьмы за угон танкера Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты по обвинению в угоне танкера и принуждению экипажа изменить его курс.

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Политика В Венесуэле снова произошёл блэкаут Масштабный блэкаут в Венесуэле произошёл 7 марта, когда без света осталась почти вся страна.

Армия и оружие Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12 Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.

Происшествия В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника Ранее стало известно, что в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске.

Политика Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".

Политика На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Политика «Открытая Россия» заявила о ликвидации организации Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Общество В Мехико объявили экологическую тревогу Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.

Общество Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.

Политика Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.