Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ вчера в 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

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«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

Sports.ruвчера в 08:10
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Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
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Масштабный блэкаут в Венесуэле произошёл 7 марта, когда без света осталась почти вся страна.
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Вера Брежнева сделала дочери на 18-летие неожиданный подарок

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Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

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Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

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«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

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Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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Армия и оружие

ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность

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Происшествия

В Приморье нашли мертвым сбежавшего из части солдата-срочника

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Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

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В Мехико объявили экологическую тревогу

Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.
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Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне

Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
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Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса

Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
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Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
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В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет

Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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