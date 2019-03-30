«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ вчера в 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Футбол Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).

Политика Зеленский в случае победы пересядет на велосипед Справка: в популярном украинском телесериале «Слуга народа» Зеленский исполняет главную роль, «перевоплотившись» в президента Украины Василия Голобородько, который на работу приезжает иногда на велосипеде, а иногда на общественном транспорте.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Политика Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.

Политика ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

Футбол Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.

Экономика В России изменятся правила зачисления зарплат Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.

Армия и оружие Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовиками Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

Шоу-бизнес Стаса Костюшкина «развели» с женой Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Чувашии, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Политика Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против РФ Напомним, ранее американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что США совместно с союзниками по НАТО в начале апреля этого года анонсируют новые меры против России в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.

Политика Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.

Происшествия Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте в Петербурге умерла в больнице Женщина, госпитализированная после ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где в субботу утром иномарка вылетела на тротуар, умерла в Мариинской больнице.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.

Интернет Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.

Происшествия После кражи кабеля спецсвязи у Кремля возбудили дело Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кабеля спецсвязи возле Кремля.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.