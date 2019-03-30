Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»Матч ТВ вчера в 15:29

В 27-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» и «АДО Ден Хаг» разошлись результативной ничьей (3:3). У гостей хет-триком отметился нидерландский нападающий Томас Бёйтинк. Он дважды поразил ворота соперников. У хозяев дубль на счету полузащитника Лекса Иммерса.
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Форвард «Виллема II» Исак оформил хет-трик с пенальти в матче с «Фортуной»

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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Ден Хааг»

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«Витесс» под руководством Слуцкого не смог обыграть в гостях «АДО Ден Хааг»

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Слуцкий снова сыграл вничью. «Витесс» слишком много ошибается

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Матч ТВвчера в 15:29
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Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

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NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

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Обновлено в 06:15
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

В день президентских выборов на Украине - в воскресенье, 31 марта - вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.
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Как псевдомедицинские аппараты-пустышки убивают людей

Программа «Нашпотребнадзор» изучила рынок псевдомедицинских фейков.
Обновлено в 07:47
Наука

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Ученые обнаружили пять ранее неизвестных видов миниатюрных лягушек.
Обновлено 29 марта в 08:20
Шоу-бизнес

Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским

Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.
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Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
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Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

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В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

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Facebook ужесточит правила трансляций после теракта в Новой Зеландии

Социальная сеть Facebook намерена ужесточить правила ведения прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии.
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Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
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Общество

В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции

В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
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Финансы

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Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
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Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.
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Кубок Гагарина. Кадейкин сыграет во втором матче с «Авангардом»

Напомним, что Кадейкин пропускал первую встречу из-за болезни.В текущем плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
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Политика

Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти

Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
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Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны

Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны.
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Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
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Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
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Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
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Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Лекс Иммерс
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий и полузащитник клуба АДО Ден Хааг.
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