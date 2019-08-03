Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»RT на русском 14:31

Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом». Встреча прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом» на старте чемпионата Голландии

Sport24.ru14:22

«Витесс» Слуцкого начал чемпионат Голландии с ничьей с «Аяксом» Промеса

Спорт-Экспресс14:22

«Витесс» в меньшинстве упустил победу над «Аяксом»

Матч ТВ14:27

«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата Голландии

Советский спорт14:25

«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии

Чемпионат14:23

«Витесс» в меньшинстве упустил победу над «Аяксом»

Sportbox.RU14:27

Защитник «Витесса» Караваев отдал голевой пас в матче против «Аякса»

Sports.ru14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

Обновлено в 13:56
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.
Обновлено в 12:04
Политика

Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД

США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено в 14:13
Наука

Прионную болезнь остановили антисмысловой терапией

Прионные болезни – одна из самых необычных форм инфекционных заболеваний, инфекционным агентом которых является неправильно свернутый белок.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб

В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Происшествия

Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей

В подмосковном детском оздоровительном лагере "Олимп" произошло массовое отравление детей.
Обновлено в 14:06
Футбол

Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»

Обновлено в 10:36
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Транспорт

Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро

Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

Обновлено в 11:56
Гаджеты

FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon

Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась

Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Кино

Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие

3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Обновлено в 09:03
Политика

ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Анастасия Тарасова резко ответила на критику своей внешности

Анастасия Тарасова регулярно подвергается критике за свою внешность.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол

Киевское «Динамо» снова победило во Львове, «Десна» сильнее «Ворсклы»

Киевское "Динамо" второй матч подряд провело во Львове.
Обновлено в 14:26
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол

«Бавария» и «Боруссия» начали матч за Суперкубок Германии

Обновлено в 14:30
Общество

В центре Москвы начинается акция за свободные выборы

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Немецкий эксперт: Российские ракеты уничтожат Европу за минуты

Безопасность стран-членов НАТО находится под большой угрозой в связи с прекращением действия договора РСМД.
Обновлено в 08:17
Общество

В Парке Горького начался «Шашлык Live»

Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Происшествия

На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой

Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Обновлено в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное