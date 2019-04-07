Футбол

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54

Витесс — ПСВ
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
Тулани Сереро
13′
16′
Пабло Росарио
Ремко Пасвер
40′
41′
Ирвинг Лосано
46′
Гастон Перейро
Мохаммед Ихаттарен
Мартин Эдегор
59′
61′
Ник Виргевер
70′
Люк де Йонг
Брайан Линссен
Мохаммед Дауда
72′
Томас Бёйтинк
Тим Матавж
75′
77′
Дензел Думфрис
Вячеслав Караваев
79′
79′
Йоррит Хендрикс
Коди Гакпо
Тим Матавж
83′
Майкель Ван дер Верфф
89′
Мохаммед Дауда
Данильо Духи
90′
90′+1′
Ирвинг Лосано
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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