«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Общество На канале ТНТ стартует первая телевизионная «Школа экстрасенсов» В это воскресенье на канале ТНТ стартует новое мистическое шоу «Школа экстрасенсов».

Экономика В России могут ввести два налога для автомобилистов Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Армия и оружие На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".

Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве.

Армия и оружие День сотрудников военкоматов: Билет военный в кармане нагрудном Стоит отметить работу сотрудников военкоматов с поступающей корреспонденцией от родных и близких погибших, которые просят помочь в получении данных о месте гибели и упокоения павших воинов.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.

Общество Умер экс-гендиректор Korean Air Lines Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.

Финансы Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.

Авто АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Политика В США сравнили Зеленского с Трампом На выборах президента Украины Владимир Зеленский использовал тактику Дональда Трампа и заручился поддержкой большинства избирателей благодаря своей медийной популярности.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Общество Гороскоп на 8 апреля Сегодня благоприятный день для знакомства и начала нового длительного и плодотворного сотрудничества.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.