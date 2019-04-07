«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru 12:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

Политика Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.

Происшествия ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Происшествия Жители Самары наблюдали падение метеорита Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

Политика Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами» Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Назван регион России с самым дорогим борщом "Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Армия и оружие На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Интернет Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.

Армия и оружие В Минобороны России пройдет конкурс инновационных проектов «Прорыв в будущее» Всего за три года проведения конкурса из различных городов России поступило около 200 работ, которые прошли конкурсный отбор и лучшие из них были рекомендованы к реализации в интересах создания новых, наиболее современных образцов вооружения и военной техники.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Политика Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.

Экономика Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей "Наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей", - сообщили в ЦБ.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери "Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.

Путешествия Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС Белорусская зона отчуждения, установленная после аварии на Чернобыльской АЭС, теперь открыта для туристов.

Технологии WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.

Футбол Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу» Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.