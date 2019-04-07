«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

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