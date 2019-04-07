Футбол

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
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«Витесс» Слуцкого упустил победу над «ПСВ» на 91-й минуте

ProstoProSport04:46

Удаление, два пенальти и шесть голов — в видеообзоре матча «Витесс» — ПСВ

Чемпионатвчера в 18:53

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

Sport24.ruвчера в 12:42

«Витесс» Слуцкого в компенсированное время матча упустил победу над ПСВ

Советский спортвчера в 12:50

«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ на последних минутах

Матч ТВвчера в 12:38

Лучший матч «Витесса» при Слуцком. ПСВ еле спасся

Спорт-Экспрессвчера в 13:00

«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

Sports.ruвчера в 12:40
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Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Политика

«Приватбанк» не нужен, пусть Украина вернёт деньги — Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен вернуть $2 млрд, потерянных при национализации «Приватбанка».
Обновлено в 04:36
Кино

В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
Обновлено в 04:15
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

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Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

ФБР начало расследование против олигарха Коломойского

Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

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Общество

Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром

Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Политика

Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала

Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил изданию Financial Times генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:50
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Министерство здравоохранения перечислило российские регионы, где дети чаще всего болеют раком.
Обновлено в 05:12
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
Обновлено в 04:59
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество

Росконтроль назвал качественный плавленый сыр

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Шоу-бизнес

Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию

Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
Обновлено в 03:52
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

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Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Общество

Северный Кавказ отстал от всех субъектов РФ по развитию малого бизнеса

Седьмой субъект СКФО — Ставропольский край — хоть и значительно опережает своих соседей, расположившись на 70-м месте с показателем 9,5%, однако, согласно данным исследования, в 2018 году существенно снизил показатели по количеству занятых в малом бизнесе — на 14,1%. Регион уступил по уровню «падения» лишь Орловской области, где снижение числа занятых в малом бизнесе составило 14,2%.
Обновлено в 04:27
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Авто

Бюджетные автомобили Ravon скоро начнут продавать на территории России

Бюджетные машины от Ravon скоро вновь станут доступны для приобретения на территории России.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Мексиканский футболист, вингер клуба ПСВ и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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