Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
«Приватбанк» не нужен, пусть Украина вернёт деньги — Коломойский
Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен вернуть $2 млрд, потерянных при национализации «Приватбанка».
Обновлено в 04:36
Кино
В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
ФБР начало расследование против олигарха Коломойского
Федеральное бюро расследований США начало разбирательство в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 03:40
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы»
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил изданию Financial Times генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Министерство здравоохранения перечислило российские регионы, где дети чаще всего болеют раком.
Обновлено в 05:12
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций
Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге
Байкеры из клуба «Черные ножи» в 2019 году впервые примут участие в параде на 9 Мая в центре Екатеринбурга, сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество
Росконтроль назвал качественный плавленый сыр
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Муж актрисы Светланы Дружининой попал в реанимацию
Как сообщает РЕН ТВ, мужчине сделали срочную операцию; сейчас он в реанимации.
Обновлено в 03:52
Спорт
Олимпийский чемпион Крюков объявил о завершении карьеры лыжника
Чемпион Олимпийских игр-2010 по лыжному спорту Никита Крюков объявил о завершении своей международной профессиональной карьеры.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Общество
Северный Кавказ отстал от всех субъектов РФ по развитию малого бизнеса
Седьмой субъект СКФО — Ставропольский край — хоть и значительно опережает своих соседей, расположившись на 70-м месте с показателем 9,5%, однако, согласно данным исследования, в 2018 году существенно снизил показатели по количеству занятых в малом бизнесе — на 14,1%. Регион уступил по уровню «падения» лишь Орловской области, где снижение числа занятых в малом бизнесе составило 14,2%.
Обновлено в 04:27
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета
В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Бюджетные автомобили Ravon скоро начнут продавать на территории России
Бюджетные машины от Ravon скоро вновь станут доступны для приобретения на территории России.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50