Футбол

«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
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«Витесс» Слуцкого упустил победу над «ПСВ» на 91-й минуте

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«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ на последних минутах

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«Витесс» Слуцкого в компенсированное время матча упустил победу над ПСВ

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«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

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