Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счетеSoccer.ru вчера в 12:54
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ. При этом хозяева трижды вели в счете по ходу игры, но в компенсированное время упустили победу.
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Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
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Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
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Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC: видеокарта с жидкостным охлаждением
Компания Colorful анонсировала свой флагманский графический ускоритель с системой жидкостного охлаждения — модель под названием iGame GeForce RTX 2080 Ti Neptune OC.
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Дарья Сагалова стала многодетной мамой
Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
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Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
1 февраля стало известно о 36-летнем терапевте, который в 16 лет жестоко убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
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В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
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В России наладят производство электрокара с внешностью Ford Mustang
Напомним, модель Aviar R67 построена на базе Tesla Model S, она получила полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле классического Ford Mustang и внешнюю звуковую систему, которая имитирует работу V8.
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ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
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Общество
Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу
Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
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Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
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Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
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Кино
В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
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Единоборства
Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
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Космос
Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид
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Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
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В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».
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Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
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Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
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Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта.
Обновлено в 03:30
Культура
Матроскин из «Возвращения в Простоквашино» дебютирует на радио
Персонаж мультсериала "Возвращение в Простоквашино" — Кот Матроскин — станет ведущим "Русского радио".
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Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10