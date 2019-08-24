«Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура Эредивизи. Встреча состоялась 24 августа в Альмело и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Финансы Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.

Политика Саммит G7 официально открылся во Франции В Биаррице на юге Франции состоялось официальное открытие саммита G7. Об этом передает РИА "Новости".

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Авто Lada Vesta получила ограничители для дверей Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.

Происшествия Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.

Политика Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки» Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Авто В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.

Экономика Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Футбол Сульшер: «Мы доминировали, но не контролировали встречу» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас». Мы пропустили два очень легких гола.

Происшествия В Астраханской области нашли пропавшего португальца Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Политика Зеленский заявил о желании Украины видеть министром Илона Маска Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть основателя американской компании SpaceX Илона Маска украинским министром инфраструктуры.