Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате ГолландииSport24.ru 15:41

«Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура Эредивизи. Встреча состоялась 24 августа в Альмело и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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