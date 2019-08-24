Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате ГолландииSport24.ru 15:41
«Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура Эредивизи. Встреча состоялась 24 августа в Альмело и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.
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