После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».

Спорт день за днем

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место

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