Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе местоСпорт день за днем вчера в 16:39

После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».
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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Sport24.ruвчера в 15:41

«Хераклес» — «Витесс». 24.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 07:13

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Матч ТВвчера в 15:46

«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»

Спорт-Экспрессвчера в 18:46

«Хераклес» – «Витесс» – 1:1, 24 августа 2019, курьёз из игры клуба Слуцкого

Чемпионатвчера в 16:15

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Sportbox.RUвчера в 15:46

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» (1:1) и вышел на второе место

Sports.ruвчера в 03:50
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Иномарка под управлением пьяного водителя перевернулась в Хабаровском крае, погибли пять человек.
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Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
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«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

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Южная Корея начала военные учения в районе спорных с Японией островов

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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Как открыли западные берега Северной Земли

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Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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