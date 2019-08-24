Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе местоСпорт день за днем вчера в 16:39
После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».
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«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»
Спорт-Экспрессвчера в 18:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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