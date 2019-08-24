Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе местоСпорт день за днем 16:39
После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».
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Политика
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 17:56
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
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В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Политика
МИД Украины признал бесполезность санкций против России
Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено вчера в 05:27
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Космос
Рогозин назвал сложной ситуацию со стыковкой «Союза» с МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что ситуация с неудавшейся стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту c МКС является сложной, однако она находится под контролем.
Обновлено в 18:25
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России
Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Технологии
Исследователи установили, как формируется и теряется память
Исследование имеет важное значение для понимания того, почему повреждается память после таких состояний как инсульт или болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 10:16
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Авто
Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка
На аукционе RM Sotheby’s «с молотка» уйдет уникальный лимузин Mercedes-Benz 600 со стеклянной крышей, сделанной по спецзаказу нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8
Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
Обновлено вчера в 00:53
Теннис
Линетт вышла в финал турнира в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:51
Наука
Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров
Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
Обновлено вчера в 08:47
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Общество
Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре
Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:43
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53