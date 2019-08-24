Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе местоСпорт день за днем 16:39

После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».
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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru15:41

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Sportbox.RU15:46

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» (1:1) и вышел на второе место

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«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»

Спорт-Экспресс18:46

«Хераклес» – «Витесс» – 1:1, 24 августа 2019, курьёз из игры клуба Слуцкого

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«Хераклес» — «Витесс». 24.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings07:13

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Матч ТВ15:46
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Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа

Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

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В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
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Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
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Политика

МИД Украины признал бесполезность санкций против России

Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
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Кино

Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel

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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Космос

Рогозин назвал сложной ситуацию со стыковкой «Союза» с МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в Twitter, что ситуация с неудавшейся стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту c МКС является сложной, однако она находится под контролем.
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Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
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Общество

Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
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МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
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Исследователи установили, как формируется и теряется память

Исследование имеет важное значение для понимания того, почему повреждается память после таких состояний как инсульт или болезнь Альцгеймера.
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка

На аукционе RM Sotheby’s «с молотка» уйдет уникальный лимузин Mercedes-Benz 600 со стеклянной крышей, сделанной по спецзаказу нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.
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Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
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Линетт вышла в финал турнира в Нью-Йорке

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Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров

Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
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Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
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В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

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Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре

Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Есть ли жизнь в Европе? NASA запустит аппарат на спутник Юпитера

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Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
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Джереми Кларксон рассказал, как похудел, применяя диету Елизаветы II

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Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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