Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе местоСпорт день за днем 16:39

После четырех туров команда Леонида Слуцкого с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Алмело с 2 очками идет на 14-м месте. В следующем матче «Витесс» 1 сентября встретится с АЗ, «Хераклес» днем ранее сыграет с «Гронингеном».
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«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

Sport24.ru15:41

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Sportbox.RU15:46

«Хераклес» — «Витесс». 24.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings07:13

«Тяжелая игра. Идем дальше». Леонид Слуцкий — о ничьей «Витесса» с «Хераклесом»

Спорт-Экспресс18:46

«Хераклес» – «Витесс» – 1:1, 24 августа 2019, курьёз из игры клуба Слуцкого

Чемпионат16:15

«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»

Матч ТВ15:46

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» (1:1) и вышел на второе место

Sports.ru03:50
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Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
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Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

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Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
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В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
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Армия и оружие

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Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
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Студия Marvel анонсировала новые сериалы для платформы Disney+, они войдут в четвертую фазу киновселенной.
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
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МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

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В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
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В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

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Камболов: «Сегодня болельщики показали, что они, можно сказать, простили „Краснодар“»

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В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

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Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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