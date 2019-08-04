Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата ГолландииСоветский спорт 14:25
В матче первого тура чемпионата Голландии Витесс на своем поле сыграл вничью с Аяксом 2:2. Хозяева дважды вели в счете.
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Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»
"Союзмультфильм" предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по "Игре престолов", стилизованных под работы студии.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Общество
В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка
В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены»
Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
Обновлено в 18:11
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Россия запретила ввоз китайских фруктов
Рост цен вызван запретом на ввоз в Россию китайских фруктов.
Обновлено 01 августа в 16:58
Армия и оружие
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть
Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено в 15:31
Здоровье
Мифы в пользу дилеров. Лечит ли что-либо «медицинская марихуана»?
Отношение к марихуане — самому распространенному наркотику — в мире стремительно меняется.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Политика
Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 19:26
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В центре Москвы начались задержания на несогласованной акции
Задержания проходят в разных точках на Бульварном кольце. На Пушкинской площади задержали более 30 человек, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 07:58
Кино
С ирокезом, бородой и пузом. Киану Ривз появился в новом образе
Обновлено в 11:50
Технологии
В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели
Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.
Обновлено в 06:40