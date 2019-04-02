Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2Sportbox.RU 14:22

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ, проигрывая по ходу матча 0:2

RT на русском14:44

Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с АЗ, уступая по ходу встречи 0:2

Бомбардир.ру14:21

«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2

Матч ТВ14:22

«Витесс» – АЗ – 2:2, 2 апреля 2019, обзор матча команды Слуцкого

Чемпионат15:00

Слуцкий перевернул ход матча. «Витесс» спас ничью с АЗ

Спорт-Экспресс14:50

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ, уступая 0:2 после 1-го тайма

Sport24.ru14:24

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ

Sports.ru11:15
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes

В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге

По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Клаудио Раньери: «Работаю 25 часов в сутки, чтобы помочь „Роме“»

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери признался, что усердно работает для того, чтобы помочь команде.
Обновлено в 12:46
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Наука

Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций метро

Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот

Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Песков подтвердил визит Нетаньяху

"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Авто

УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado

Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Хоккей

Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон

25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.
Обновлено в 01:04
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Футбол

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
Обновлено в 05:42
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
ЖКХ

В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора

Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Происшествия

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Общество

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде

Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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