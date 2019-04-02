Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2Sportbox.RU 14:22
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге
По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Клаудио Раньери: «Работаю 25 часов в сутки, чтобы помочь „Роме“»
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери признался, что усердно работает для того, чтобы помочь команде.
Обновлено в 12:46
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.
Обновлено в 14:00
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций метро
Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот
Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Авто
УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado
Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон
25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.
Обновлено в 01:04
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Футбол
Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».
Обновлено в 05:42
Происшествия
В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом
Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Происшествия
ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов
Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Обновлено в 06:00
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде
Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление
Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41