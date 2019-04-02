«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2Sportbox.RU 14:22

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с «АЗ» в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.

«Витесс» сыграл вничью с «АЗ», отыгравшись с 0:2

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.

Общество Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Происшествия Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Наука Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, провела эксперимент с автопилотом электромобиля Tesla Model S. Оказалось, что достаточно всего трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы полностью дезориентировать систему – автомобиль начинает метаться по дороге и даже может выехать на встречную полосу.

Транспорт Утверждены названия четырех новых станций метро Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.

Шоу-бизнес 46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.

Политика Песков подтвердил визит Нетаньяху "Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Авто УАЗ выпустит бюджетный Land Cruiser Prado Глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал журналистам о планах Ульяновского автозавода выпускать бюджетные аналоги Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Klasse.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Хоккей Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон 25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.

Футбол Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене» Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Футбол Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо».

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.

ЖКХ В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.

Происшествия ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.

Общество Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».

Происшествия В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, его удалось локализовать на площади около 20 гектаров, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия Росгвардия уволит сотрудника, повредившего автомобили в Зеленограде Ранее стало известно, что в Зеленограде полицейские задержали военнослужащего части 7576, которого подозревают в повреждении нескольких машин и краже печенья из местных магазинов, его вина подтверждается данными с камер видеонаблюдения.