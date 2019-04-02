Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ вчера в 14:22
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Теннис
Изнер может пропустить до полутора месяцев из-за травмы
Десятая ракетка мира американский теннисист Джон Изнер может пропустить до полутора месяцев из-за повреждения, полученного в финальном матче турнира в Майами, сообщает на своей странице в Twitter журналист New York Times Кристофер Клэри.
Обновлено в 03:56
Хоккей
Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Политика
Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению главы российского государства Владимира Путина.
Обновлено в 04:27
Единоборства
Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман
Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
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Здоровье
В Подмосковье за год обеспечили льготными лекарствами 25 тыс. детей
Порядка 25,5 тыс. детей в Московской области получили льготную лекарственную терапию в 2018 году.
Обновлено вчера в 09:46
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Политика
Новый президент Казахстана предложил сменить алфавит
Новый казахский алфавит из 32 букв на основе латиницы утвердил в феврале 2018 года бывший президент Нурсултан Назарбаев.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
Футболисты и персонал "Зенита" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09
Происшествия
Взрыв в академии имени Можайского не был террористическим актом
В свою очередь, источники Интерфакса близкие к следствию утверждают, что отрабатывается несколько версий – от неосторожного обращения с взрывчаткой до умышленного убийства.
Обновлено в 06:31
Футбол
Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.
Обновлено в 03:47
Общество
Пираты начали продавать электронные книги на «Авито» и «Юле»
Корреспондент «Ведомостей», который купил несколько электронных книг на Avito, отметил, что их продавцы уверены в том, что продают легальный товар.
Обновлено в 04:23
Общество
Челябинские власти обещали решить проблемы дольщиков
Обновлено в 05:52
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Энергетика
В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»
В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории
Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Общество
Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека
Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Футбол
Луис Суарес: «Могли вести 3:0 в первом тайме и заканчивать матч»
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Игры
В сети появилась обложка Borderlands 3 и стал известен состав коллекционки
В сети появилась обложка Borderlands 3 в трёх изданиях, а также стал известен состав коллекционного издания.
Обновлено вчера в 20:47