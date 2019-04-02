Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ вчера в 14:22

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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«Витесс» Слуцкого добился ничьей с АЗ, проигрывая 0:2

Спорт день за днемвчера в 15:40

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

Матч ТВвчера в 14:22

«Витесс» – АЗ – 2:2, 2 апреля 2019, обзор матча команды Слуцкого

Чемпионатвчера в 15:00

Слуцкий перевернул ход матча. «Витесс» спас ничью с АЗ

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

«Витесс» отыгрался с 0:2. Слуцкого снова спас 18-летний вундеркинд

Sport24.ruвчера в 15:35

Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с АЗ, уступая по ходу встречи 0:2

Бомбардир.рувчера в 14:21

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ

Sports.ruвчера в 11:15
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению главы российского государства Владимира Путина.
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Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
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Новый президент Казахстана предложил сменить алфавит

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Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Футболисты и персонал "Зенита" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
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Общество

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Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Наука

Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение

Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
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Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
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Взрыв в академии имени Можайского не был террористическим актом

В свою очередь, источники Интерфакса близкие к следствию утверждают, что отрабатывается несколько версий – от неосторожного обращения с взрывчаткой до умышленного убийства.
Обновлено в 06:31
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Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения

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Обновлено в 03:47
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Пираты начали продавать электронные книги на «Авито» и «Юле»

Корреспондент «Ведомостей», который купил несколько электронных книг на Avito, отметил, что их продавцы уверены в том, что продают легальный товар.
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Общество

Челябинские власти обещали решить проблемы дольщиков

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Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
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В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
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Общество

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Общество

Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека

Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
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Луис Суарес: «Могли вести 3:0 в первом тайме и заканчивать матч»

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Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
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Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
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В сети появилась обложка Borderlands 3 и стал известен состав коллекционки

В сети появилась обложка Borderlands 3 в трёх изданиях, а также стал известен состав коллекционного издания.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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