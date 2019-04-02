Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ вчера в 14:22
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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Энергетика
Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин
Правительство не продлило соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке.
Обновлено в 01:55
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Авто
Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»
Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Общество
Медведи в Московском зоопарке проснулись
2 апреля стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш дикдика Кирка (небольшие антилопы, обитающие в Африке).
Обновлено в 02:06
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Продажу алкоголя в Москве ограничат в майские праздники
В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя.
Обновлено в 03:01
Политика
Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 00:48
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Трамп перепутал место рождения отца
Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Баскетбол
Уэстбрук повторил полувековое достижение Чемберлена в НБА
В матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Лейкерс" Уэстбрук оформил трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Евгения Брик показала, как ее дочь снимается в Голливуде
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено вчера в 17:16
Музыка
Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях
Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Шишкин лес» хотят продать за 3 млрд рублей
ГК «Шишкин лес» выставили на продажу, сообщает «Коммерсант». Собственники оценивают актив в 3 млрд рублей.
Обновлено в 02:53
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Общество
PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России
В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.
Обновлено в 02:18
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговой сессии
Торговая сессия 3 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
Обновлено в 03:26
Политика
На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.
Обновлено в 03:06
Спорт
Кошелева: всё еще разочарована неудачей в плей-офф чемпионата Бразилии
Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева призналась, что спустя неделю разочарование от вылета из плей-офф чемпионата Бразилии всё еще не покидает ее.
Обновлено в 01:35
Футбол
Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам»
Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя расистское поведение черногорцев в матче против англичан, заявил, что арбитры должны смелее приостанавливать игры в случае проявления нетерпимости.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Директор омского хлебозавода заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
Директор производства "Хлебодар" по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий Аркадий Гольштейн рассказал, что стоимость килограмма хлеба, по его мнению, должна составлять 80 рублей.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 07:00