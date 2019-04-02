«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ вчера в 14:22

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

Спорт день за днем

Энергетика Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин Правительство не продлило соглашение с нефтяниками о фиксировании цен на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке.

Политика Президент Алжира ушел в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Авто Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа» Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».

Общество Медведи в Московском зоопарке проснулись 2 апреля стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш дикдика Кирка (небольшие антилопы, обитающие в Африке).

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Политика Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Политика Трамп перепутал место рождения отца Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.

Баскетбол Уэстбрук повторил полувековое достижение Чемберлена в НБА В матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Лейкерс" Уэстбрук оформил трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов.

Происшествия В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.

Музыка Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.

Финансы ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.

Экономика «Шишкин лес» хотят продать за 3 млрд рублей ГК «Шишкин лес» выставили на продажу, сообщает «Коммерсант». Собственники оценивают актив в 3 млрд рублей.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Общество PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.

Финансы Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговой сессии Торговая сессия 3 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Политика На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.

Общество Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев.

Спорт Кошелева: всё еще разочарована неудачей в плей-офф чемпионата Бразилии Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева призналась, что спустя неделю разочарование от вылета из плей-офф чемпионата Бразилии всё еще не покидает ее.

Футбол Чеферин – о расистах: «Нормальные люди надерут задницы идиотам» Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя расистское поведение черногорцев в матче против англичан, заявил, что арбитры должны смелее приостанавливать игры в случае проявления нетерпимости.