Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ 14:22
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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