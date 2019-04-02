Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ 14:22
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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