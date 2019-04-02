Футбол

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2Матч ТВ 14:22

«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:2. Отметим, что команда Леонида Слуцкого сумела отыграть два мяча по ходу встречи.
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«Витесс» отыгрался с 0:2. Слуцкого снова спас 18-летний вундеркинд

Sport24.ru15:35

«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2

Матч ТВ14:22

Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с АЗ, уступая по ходу встречи 0:2

Бомбардир.ру14:21

Слуцкий перевернул ход матча. «Витесс» спас ничью с АЗ

Спорт-Экспресс14:50

«Витесс» Слуцкого добился ничьей с АЗ, проигрывая 0:2

Спорт день за днем15:40

«Витесс» – АЗ – 2:2, 2 апреля 2019, обзор матча команды Слуцкого

Чемпионат15:00

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ

Sports.ru11:15
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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