Футбол

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1Bobsoccer 10:42

В матче 33 тура чемпионата Голландии "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1. Счет был открыт игроком "Де Графсхапа" ударом в собственные ворота. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отдал две голевые передачи.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» и продолжает борьбу за место в Лиге Европы

Sport24.ru10:27

«Витесс» разгромил аутсайдера, Караваев отметился двумя голевыми передачами

Советский спорт10:24

«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в Эредивизии

Sport.ru11:14

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии

Чемпионат10:18

У Слуцкого место в плей-офф, у Караваева – два голевых паса. «Витесс» разгромил «Де Графсхап»

Спорт-Экспресс10:55

«Витесс» одержал самую крупную победу при Слуцком

Матч ТВ10:19

Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф

Бомбардир.ру10:26
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Футбол

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 13:39
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
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Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Футбол

Петр Чех попрощался с премьер-лигой

Голкипер Арсенала Петр Чех попрощался с английской премьер-лигой.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Военные ответят «супероружием» на провокации НАТО на Северном морском пути

Взятие Россией под контроль Северного морского пути (СМП) может привести к инцидентам и провокациям с государствами, имеющими свои интересы в Арктике.
Обновлено в 13:13
Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Уфой» в домашнем матче

Ведущий борьбу за еврокубки «Спартак» встречался с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московская команда выиграла этот матч, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

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В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
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Транспорт

Белгородский троллейбус будет жить

Изменять тарифы, по словам Игоря Цевменко, пока не планируется, цена проезда останется на том же уровне.
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Происшествия

TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

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Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров РПЛ, а я стану лучшим ассистентом

Очень счастлив за ребят, горжусь ими, все красавцы.
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Армия и оружие

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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
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Норвежский футболист
Норвежский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Норвегии, на правах аренды выступающий за «Витесс».
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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