Футбол
«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1Bobsoccer 10:42
В матче 33 тура чемпионата Голландии "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1. Счет был открыт игроком "Де Графсхапа" ударом в собственные ворота. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отдал две голевые передачи.
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