Футбол

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1Bobsoccer 10:42

В матче 33 тура чемпионата Голландии "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1. Счет был открыт игроком "Де Графсхапа" ударом в собственные ворота. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отдал две голевые передачи.
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У Слуцкого место в плей-офф, у Караваева – два голевых паса. «Витесс» разгромил «Де Графсхап»

Спорт-Экспресс10:55

«Витесс» разгромил аутсайдера, Караваев отметился двумя голевыми передачами

Советский спорт10:24

«Витесс» одержал самую крупную победу при Слуцком

Матч ТВ10:19

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии

Чемпионат10:18

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» и гарантировал себе место в Лиге Европы

Sport24.ru10:27

«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в Эредивизии

Sport.ru11:14

Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф

Бомбардир.ру10:26
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Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

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В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
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Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии

Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
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Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате

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Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
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Экономика

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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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Автоспорт

Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины

Обновлено в 13:08
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
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«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:14
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«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Политика

В Литве проходят президентские выборы

В Литве сегодня проходят выборы президента республики.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019

Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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«Аякс» разгромил «Утрехт» в чемпионате Голландии, «ПСВ» проиграл «АЗ»

«Аякс» разгромил «Утрехт» в матче 34-го тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Кино

В Ингушетии снимут кинокартину к 250-летию единения с Россией

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Финансы

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере $6 млрд.
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Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли верующих в церкви

Неизвестные ворвались в помещение в начале службы и открыли огонь по верующим.
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Происшествия

В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов

В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
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Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)

Результативной ничьей завершился первый тайм матча 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА в воскресенье, 12 мая, на «Газпром Арене» в Петербурге.
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Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Армия и оружие

МИД РФ о пусках северокорейских ракет: чтобы дать оценку, надо разобраться

По сообщению Центрального телеграфного агентства, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учениями ударных средств большой дальности.
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