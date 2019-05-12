Футбол

«Витесс» разгромил «Де Графсхап» со счетом 6:1Bobsoccer 10:42

В матче 33 тура чемпионата Голландии "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким, разгромил "Де Графсхап" со счётом 6:1. Счет был открыт игроком "Де Графсхапа" ударом в собственные ворота. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отдал две голевые передачи.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» и гарантировал себе место в Лиге Европы

Sport24.ru10:27

«Витесс» разгромил аутсайдера, Караваев отметился двумя голевыми передачами

Советский спорт10:24

«Витесс» одержал самую крупную победу при Слуцком

Матч ТВ10:19

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии

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У Слуцкого место в плей-офф, у Караваева – два голевых паса. «Витесс» разгромил «Де Графсхап»

Спорт-Экспресс10:55

«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в Эредивизии

Sport.ru11:14

Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф

Бомбардир.ру10:26
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В России упростили правила получения детских пособий.
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора

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