Футбол

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
Евро-футбол.ру
12:41

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира. Команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти на 44-й минуте и сразу получила мяч в свои ворота, а после перерыва стороны обменялись голами, решающий был забит на 84-й минуте - 1:2 в пользу "НАК Бреды".
Евро-футбол.ру12:41

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«Витесс» Слуцкого уступил «Бреде» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru13:48

«Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов

Матч ТВ12:42

«Витесс» проиграл аутсайдеру чемпионата Голландии «Бреде»

Советский спорт12:37

Слуцкий остался вНАКладе. «Витесс» проиграл аутсайдеру

Спорт-Экспресс13:20

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

Евро-футбол.ру12:41

«Витесс» проиграл в матче с «НАК Бреда», Караваев отметился голевой передачей

Чемпионат12:41

«Бреда» - «Витесс»: кто сильнее?

Все про Спорт рувчера в 00:36
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«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 15:31
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«Реал» перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата

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«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛ, Кришито был удален на 11-й минуте

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Обновлено в 15:19
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«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
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«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 13:40
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Cтали известны составы команд на матч финала Кубка Либертадорес

Тренерские штабы "Ривер Плейт" и "Боки Хуниорс" определились со стартовыми составами на ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
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Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.
Обновлено в 15:26
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Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Ивановича и Паредеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Бранислава Ивановича и полузащитника Леандро Паредеса.
Обновлено в 14:28
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Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Обновлено в 14:27
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Месси купил самолет за 15 миллионов долларов

Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел самолет за 15 миллионов долларов для перемещений между Аргентиной и Испанией.
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Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Завершились три матча 15-го тура Серии А. В одном из них «Удинезе» принимал «Аталанту» и потерпел поражение со счетом 1:3. В составе команды из Бергамо хет-трик оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата.
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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