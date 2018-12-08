Футбол

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
Евро-футбол.ру
12:41

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира. Команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти на 44-й минуте и сразу получила мяч в свои ворота, а после перерыва стороны обменялись голами, решающий был забит на 84-й минуте - 1:2 в пользу "НАК Бреды".
Евро-футбол.ру12:41

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«Витесс» Слуцкого уступил «Бреде» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru13:48

«Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов

Матч ТВ12:42

«Витесс» проиграл аутсайдеру чемпионата Голландии «Бреде»

Советский спорт12:37

Слуцкий остался вНАКладе. «Витесс» проиграл аутсайдеру

Спорт-Экспресс13:20

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

Евро-футбол.ру12:41

«Витесс» проиграл в матче с «НАК Бреда», Караваев отметился голевой передачей

Чемпионат12:41

«Бреда» - «Витесс»: кто сильнее?

Все про Спорт рувчера в 00:36
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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