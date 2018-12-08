В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира. Команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти на 44-й минуте и сразу получила мяч в свои ворота, а после перерыва стороны обменялись голами, решающий был забит на 84-й минуте - 1:2 в пользу "НАК Бреды".

Евро-футбол.ру 12:41