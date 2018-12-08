Футбол

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
Евро-футбол.ру
12:41

В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира. Команда Леонида Слуцкого не реализовала пенальти на 44-й минуте и сразу получила мяч в свои ворота, а после перерыва стороны обменялись голами, решающий был забит на 84-й минуте - 1:2 в пользу "НАК Бреды".
Евро-футбол.ру12:41

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«Витесс» Слуцкого уступил «Бреде» в матче чемпионата Нидерландов

Газета.Ru13:48

«Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов

Матч ТВ12:42

«Витесс» проиграл аутсайдеру чемпионата Голландии «Бреде»

Советский спорт12:37

Слуцкий остался вНАКладе. «Витесс» проиграл аутсайдеру

Спорт-Экспресс13:20

«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас

Евро-футбол.ру12:41

«Витесс» проиграл в матче с «НАК Бреда», Караваев отметился голевой передачей

Чемпионат12:41

«Бреда» - «Витесс»: кто сильнее?

Все про Спорт рувчера в 00:36
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«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Обновлено в 16:49
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Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
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Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников

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ФК «Динамо» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.
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«Лилль» и «Реймс» сыграли вничью в матче 17-го тура Лиги 1 – 1:1. «Лилль» с 31 очком занимает вторую строчку в таблице, «Реймс» с 22 очками идет 11-м.
Обновлено в 16:48
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Мусаев: хотелось бы усилить «Краснодар» двумя игроками

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» рассказал, что хотел бы усилить команду двумя футболистами.
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«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
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Азар считает «Сити» лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге.
Обновлено в 16:01
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Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

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Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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