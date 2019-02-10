Футбол

«Витесс» проиграл «Гронингену» на 90-й минутеЕвро-футбол.ру 10:26

Игроки Леонида Слуцкого вынуждены были отыгрываться, пропустив быстрый гол, и сделали это еще до перерыва, когда с передачи Вячеслава Караваева забил Усама Дарфалу. Дело шло к ничьей, но на 90-й минуте "Гронинген" вырвал победу - 2:1.
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«Витесс» Леонида Слуцкого проиграл. Результаты команды в Нидерландах

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«Витесс» Слуцкого проиграл «Гронингену»

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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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