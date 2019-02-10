Футбол
«Витесс» проиграл «Гронингену» на 90-й минутеЕвро-футбол.ру вчера в 10:26
Игроки Леонида Слуцкого вынуждены были отыгрываться, пропустив быстрый гол, и сделали это еще до перерыва, когда с передачи Вячеслава Караваева забил Усама Дарфалу. Дело шло к ничьей, но на 90-й минуте "Гронинген" вырвал победу - 2:1.
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«Витесс» Слуцкого проиграл в добавленное время. Караваев отметился голевым пасом
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«Гронинген» — «Витесс». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов 10 февраля 2019 года
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