Футбол

«Витесс» прервал безвыигрышную серию из 4 матчейSports.ru 02:27

«Витесс» обыграл «Виллем II» в матче 22-го тура чемпионата Голландии. Команда Леонида Слуцкого прервала безвыигрышную серию из четырех матчей.
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«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах

Чемпионатвчера в 16:44

«Витесс» прервал безвыигрышную серию из 4 матчей

Sports.ru02:27

«Витесс» Слуцкого прервал безвыигрышную серию, обыграв «Виллем II»

Советский спортвчера в 16:42

«Витесс» Слуцкого победил впервые за пять матчей

Евро-футбол.рувчера в 17:06

«Витесс» едва не упустил победу над «Виллем II»

Матч ТВ01:00

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II»

Спорт-Экспрессвчера в 16:38

«Витесс» — «Виллем II». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 16 февраля 2019 года

LiveSport.ru15 февраля в 03:46
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Происшествия

Два человека погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла драка между работниками автомойки.
Обновлено в 03:14
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Политика

Медведев заявил, что обязан быть оптимистом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что если не будет оптимистом, то вокруг него будет "оголтелый пессимизм".
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

Если Киев прекратит военные действия, Украины не станет, считает президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров

Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Новейшая ракета «Бронебойщик» прошла испытания

В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".
Обновлено в 03:04
Происшествия

Участники «Чайфа» потеряли гитары

Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Медведев пообещал уравнять доходы жителей города и деревни

Премьер добавил, что власти будут стремиться к увеличению доходов семей, живущих как в городе, так и в деревне.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

В России появится беспилотник для боевой экипировки нового поколения

Обновлено в 01:31
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Париже людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

На севере Парижа эвакуировали 1600 человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Панарин и Малкин вошли в число звезд игрового дня в НХЛ

Второй звездой дня стал нападающий "Филадельфии Флайерз" Трэвис Конекни, который забил два гола в матче против "Детройт Ред Уингз" (6:5 ОТ).
Обновлено в 02:45
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Обновлено в 04:28
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Кривом Роге подожгли и осквернили храм УПЦ МП

Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска забыла на уличной веранде ребенка и ушла.
Обновлено в 00:51
Политика

Эксперт оценил ожидания Порошенко от президентских выборов на Украине

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Преподавательница ИТМО вывела студентов из аудитории за 10 минут до ЧП

В одном из Telegram-каналов сообщают, что за 10 минут до обрушения в Университете ИТМО преподавательница обратила внимание на странный треск.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Немецкий политик объяснил, почему Украину не пустили в НАТО

Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.
Обновлено в 04:22
Футбол

«Ман Юнайтед» хочет заменить Лукаку на Дибалу или Икарди

Обновлено в 02:11
Политика

Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у России

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Ленобласти зарезали пассажира автобуса Псков-Петербург

Убийство произошло в салоне автобуса, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург вечером в субботу, 16 февраля.
Обновлено в 04:32
Политика

Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде

Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено вчера в 16:56
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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