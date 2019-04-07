«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата НидерландовТАСС 12:49

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

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