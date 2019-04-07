Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата НидерландовТАСС 12:49

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
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«Витесс» Слуцкого в компенсированное время матча упустил победу над ПСВ

Советский спорт12:50

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

ТАСС12:49

«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ, пропустив с пенальти на 91-й минуте

Sports.ru12:40

«Витесс» — ПСВ – 3:3, 7 апреля 2019, Эредивизия, Слуцкий, Эдегор

Чемпионат13:40

«Витесс» Слуцкого упустил победу над ПСВ на последних минутах

Матч ТВ12:38

Лучший матч «Витесса» при Слуцком. ПСВ еле спасся

Спорт-Экспресс13:00

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете

Sport24.ru12:42
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