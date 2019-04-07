Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата НидерландовТАСС 12:49
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
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