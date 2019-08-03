Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»RT на русском 14:31

Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом». Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 2:2.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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