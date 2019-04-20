Футбол
«Витесс» победил «Зволле» в матче 31-го тура ЭредивизиRT на русском 15:42
У «Зволле» единственный мяч забил Леннарт Тай. «Витесс» играл в меньшинстве с 27-й минуты матча после удаления защитника команды Александра Бюттнера. Победа позволила команде Леонида Слуцкого подняться на шестое место в турнирной таблице Эредивизи.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено в 16:03
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
Обновлено в 15:00
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Футбол
Роналду рассказал о планах на следующий сезон
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что останется в команде, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 15:21
Общество
Ушла из жизни фотограф Галина Кмит
О смерти известного советского и российского фотографа Галины Васильевны Кмит стало известно сегодня, 20 апреля.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Авто
Стоковый и тюнингованный BMW M5 Competition сравнили на гонках
Тюнингованная BMW M5 Competition получила форсировку до 784 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:18
Футбол
Мурад Мусаев: «Уже не первую игру „Краснодар“ скован в начале матча»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 24-го тура РПЛ (2:3). Кубанцы в концовке встречи сравняли счет, но пропустили третий мяч уже в добавленное время.
Обновлено в 16:22
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Политика
В день тишины Порошенко обратился к избирателям
Обновлено в 15:43
Политика
Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко
Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять». Радимов – о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Обновлено в 16:04
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Культура
В Москве и Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»
Обновлено в 05:58
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку
По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Экономика
О негативных последствиях решения по «Приватбанку» сообщили в НБУ
По данным агентства, в НБУ считают, что решение суда о незаконности национализации "Приватбанка" может повлиять на финансовую стабильность на Украине.
Обновлено в 09:35
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено в 01:43
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27