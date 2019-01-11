Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голомМатч ТВ13:03
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Матч ТВ13:03
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Общество
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Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Политика
Белорусов начали готовить к защите независимости
В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39
Хоккей
«Ак Барс» уступил московскому «Динамо»
Обновлено в 13:48
Космос
Сломалась камера на телескопе «Хаббл»
Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено 09 января в 19:18
Экономика
Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году
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Обновлено в 13:27
Происшествия
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Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 08:51
Космос
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Происшествия
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Обновлено в 06:37
Гаджеты
Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Спорт
Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
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Обновлено в 11:26
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
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Обновлено в 14:26
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Меркель: Политика национализма может снова привести к катастрофе
Страны Европы, заявила канцлер, должны сотрудничать во избежание националистических настроений, которые уже не раз приводили к катастрофе.
Обновлено в 09:27
Политика
Очередной скандал спровоцирован словами чиновника
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Обновлено в 12:24
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На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Происшествия
В России могут запретить пластиковые окна
Обновлено в 08:59
Экономика
Росстат зафиксировал рекордный рост цен в начале 2019 года
Росстат сообщил о росте цен на 0,5% с 1 по 9 января. Только за первую неделю 2019 года цены в России выросли на месячную величину.
Обновлено в 09:34