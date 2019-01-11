Футбол

«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
Матч ТВ
13:03

«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Матч ТВ13:03

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Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

RT на русском15:37

«Витесс» победил «Ливингстон» в первом матче с Березуцкими, Караваев забил гол

Спорт-Экспресс13:00

«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом

Матч ТВ13:03

Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

Чемпионат14:20

Гол Караваева помог «Витессу» добиться победы в товарищеском матче

Sport24.ru12:53

Товарищеский матч. «Витесс» победил в первой игре тренерской карьеры Березуцких. Караваев забил гол

Бомбардир.ру13:18
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