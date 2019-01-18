Футбол

«Витесс» открыл второй круг Эредивизие результативной победойЕвро-футбол.ру 15:51

"Витессу" и "Эксельсиору" выпала честь открывать второй тур, и соперники достойно справились с задачей, подарив болельщикам пять мячей. Команда Леонида Слуцкого и братьев Березуцких создала достаточно моментов, забила на один мяч больше, чем соперник, и заслуженно победила - 3:2.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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