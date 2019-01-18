Футбол

«Витесс» открыл второй круг Эредивизие результативной победойЕвро-футбол.ру 15:51

"Витессу" и "Эксельсиору" выпала честь открывать второй тур, и соперники достойно справились с задачей, подарив болельщикам пять мячей. Команда Леонида Слуцкого и братьев Березуцких создала достаточно моментов, забила на один мяч больше, чем соперник, и заслуженно победила - 3:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Витесс» Слуцкого обыграл «Эксельсиор» в матче чемпионата Голландии

Газета.Ru15:53

«Витесс» Слуцкого одержал восьмую победу в чемпионате Нидерландов

LiveSport.ru16:23

«Витесс» под руководством Слуцкого на своем поле переиграл «Эксельсиор»

Советский спорт15:51

«Витесс» Слуцкого обыграл «Эксельсиор» в чемпионате Нидерландов

Чемпионат15:51

Березуцкие присоединились к Слуцкому, «Витесс» поднялся на четвертое место

Спорт-Экспресс16:15

«Витесс» Слуцкого обыграл «Эксельсьор»

Матч ТВ15:53

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого победил «Эксельсиор» и вышел на 4-е место

Sports.ru05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия

Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:26
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:43
Общество

Pornhub рассказал о влиянии работы правительства на интерес к порно

Популярный порнографический ресурс Pornhub попытался установить аналогию между приостановкой работы правительства США и посещением порносайта.
Обновлено в 03:10
Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Обновлено в 16:29
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

Рогозин предложил создать систему спутников «Государево око»

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты

Опубликовано видео нового смартфона LG G8 ThinQ

В Сети было опубликовано видео смартфона LG G8 ThinQ, который внешне сильно схож с моделью G7 ThinQ.
Обновлено в 03:01
Общество

Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.
Обновлено в 08:30
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:31
Культура

Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов

В России скончался известный ведущий, работавший на телеканале «2х2».
Обновлено в 11:41
Космос

Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
Обновлено в 10:14
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Наука

Обнаружен старейший в мире экземпляр таблицы Менделеева

Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Акции Tesla упали более чем на 13% после сообщений о сокращениях

Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla на бирже Nasdaq упали после открытия торгов.
Обновлено в 15:42
Интернет

Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть

Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено вчера в 07:10
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Авто

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Обновлено в 07:28
Космос

Япония запустила в космос ракету с семью спутниками

Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Культура

Скончался известный сатирик Семён Лившин

В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Общество

«Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже

Французское протестное движение «желтых жилетов» 19 января проведет в Париже очередную массовую акцию.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
Общество

В Вологодской области начали продавать яйца поштучно

В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено в 13:15
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное